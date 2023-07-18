Учёные «Сколково» создали «электронный нос», который будет контролировать производство пластика

Учёные из «Сколтеха» и исследовательского центра «СИБУР ПолиЛаб» разработали новую систему для проверки качества пищевого пластика с помощью специального устройства, называемого «электронным носом». Этот прибор использует газовые сенсоры, которые могут распознать составы материалов, даже если у них нет запаха.

Учёные предлагают применять «электронный нос» для обнаружения вредных примесей и отклонений в упаковке для продуктов питания и лекарств. Это может быть полезно как на этапе производства первичных полимеров, так и в гранулах из переработанного пластика. Система проверки может быть установлена прямо на фабриках.

Группа исследователей считает, что их газоаналитическая система поможет не только определить наличие и характер запаха пластика, но и выявить, на каком этапе производства возникли нарушения, чтобы их исправить. Это позволит заменить традиционные экспертные панели, которые не всегда дают объективные результаты и трудно автоматизировать.

Результаты работы учёных уже были опубликованы в научном журнале Journal of Cleaner Production, и вуз выразил надежду на то, что их разработка будет использоваться в практических условиях.