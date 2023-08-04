Учёные Сколтеха придумали, как сократить время разработки лекарств

Сколтех объявил о старте Ligand Pro — нового стартапа, который делает создание лекарств проще и быстрее. Команда учёных разрабатывает инновационную платформу, которая применяет искусственный интеллект для ускорения этого процесса.

Разработка лекарств сейчас занимает много времени и денег. Ищут лиганды — молекулы, которые могут помочь в лечении. Это может занять до шести лет и стоит миллионы. Платформа Ligand Pro использует передовые методы искусственного интеллекта, чтобы находить и создавать новые лиганды быстрее.

Суть в том, что эта платформа ищет не только уже известные молекулы, но и создаёт совсем новые. Она обещает сократить время и ресурсы, необходимые для разработки лекарств. Разработчики верят, что это принесёт революцию в фармацевтику.

Компания уже привлекла инвестиции и надеется завершить разработку через два года, а к 2027 году предложить своё решение на рынке.