Учёные Сколтеха улучшили технологию производства нанотрубок

В Сколтехе предложили новый метод обработки плёнок из углеродных нанотрубок, который улучшает их свойства для производства устройств, таких как сенсорные экраны и солнечные батареи.

Эксперименты показали, что даже небольшое воздействие газа диоксида азота при высокой температуре меняет нанотрубки, увеличивая их прозрачность и проводимость. Этот эффект сохраняется на долгое время.

Предложенный метод обработки плёнок из углеродных нанотрубок с применением диоксида азота имеет ряд преимуществ перед другими методами, такими как быстрота, масштабируемость и безотходность, что делает его перспективным для различных технологических процессов.