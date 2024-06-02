Учёные Сколтеха улучшили технологию производства нанотрубок

Опубликовано 02 июня 2024, 21:58
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Учёные Сколтеха улучшили технологию производства нанотрубокДля производства сенсорных экранов, солнечных батарей и других устройств
Российские учёные улучшили технологию обработки нанотрубок для создания электроники будущего
В Сколтехе предложили новый метод обработки плёнок из углеродных нанотрубок, который улучшает их свойства для производства устройств, таких как сенсорные экраны и солнечные батареи.
Эксперименты показали, что даже небольшое воздействие газа диоксида азота при высокой температуре меняет нанотрубки, увеличивая их прозрачность и проводимость. Этот эффект сохраняется на долгое время.
Предложенный метод обработки плёнок из углеродных нанотрубок с применением диоксида азота имеет ряд преимуществ перед другими методами, такими как быстрота, масштабируемость и безотходность, что делает его перспективным для различных технологических процессов.
Источник:наука.рф
Автор:Николай Шелофастов
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