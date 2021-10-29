Учёные: скоро человечество столкнётся с невыносимой жарой

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Учёные: скоро человечество столкнётся с невыносимой жаройИ тогда высокие температуры лета 2021 покажутся «цветочками»
О проблемах, вызванных глобальным потеплением, говорят на протяжении последних десятков лет. Но, судя по всему, настоящие последствия ждут нас сильно раньше, чем считалось ранее.
Первой «весточкой» эксперты называют аномальную жару, с которой столкнулись многие регионы планеты летом 2021 года.
Теперь же специалисты утверждают, что если люди не примут никаких мер, то ситуация усугубится ещё сильнее и на Земле наступит невыносимая жара. В том числе нас ждут ещё более частые экстремальные скачки температуры.
По мнению эксперта по климату Зика Хаусфазера, подобные явления приведут к засухам, лесным пожарам, штормам и наводнениям. Также катаклизмы множатся в связи с тем, что на нашу планету надвигается тепловая волна.
Напомним, что ряд учёных уже заявил о прохождении Землёй порога, при котором небольшое потепление может повлечь за собой экстремальный рост температур.
Источник: Phys.org