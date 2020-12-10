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Учёные «скрестили» бабочку и дрона

Получившийся монстр-франкенштейн может оказаться очень полезен различным спасательным службам
В сети появилась информация о свежей разработке учёных из Вашингтонского университета. Называется новинка Smellicopter, а представляет она из себя дрона «скрещенного» с бабочкой.

Беспилотник способен улавливать запахи и следовать за ними, обходя по пути различные препятствия, сообщается на сайте университета. Для того, чтобы это стало реальным, инженеры взяли усики у бабочки Manduca sexta и подключили их к дрону. По словам учёных, разрабатывавших Smellicopter, их выбор пал на «природный сенсор», так как остальные варианты, созданные руками человека, не обладали достаточной точностью для распознавания специфических запахов в процессе полёта.

Применение новинке можно найти в совершенно разных областях. За счёт своей способности улавливать запахи химикатов, утечку газа, взрывоопасных веществ и т.д, Smellicopter сможет стать незаменимым помощником у спасательных служб.

Правда, стоит отметить, что учёные нашли один очень серьёзный недостаток у усиков бабочки. «Природный сенсор» биологически и химически активен лишь первые четыре часа после удаления у донора.