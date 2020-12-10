Учёные «скрестили» бабочку и дрона

Применение новинке можно найти в совершенно разных областях. За счёт своей способности улавливать запахи химикатов, утечку газа, взрывоопасных веществ и т.д, Smellicopter сможет стать незаменимым помощником у спасательных служб.

Правда, стоит отметить, что учёные нашли один очень серьёзный недостаток у усиков бабочки. «Природный сенсор» биологически и химически активен лишь первые четыре часа после удаления у донора.