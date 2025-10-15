Учёные: следить за людьми можно по отражённым волнам Wi-Fi

Такая технология, если сделать её целенаправленной, использует уникальные радиоволновые характеристики, которые можно сравнить с «отпечатками пальцев», для идентификации людей в различных сетях. И это уникальные характеристики человека.

Разработанная система идентификации личности использует стандартные сигналы Wi-Fi для построения трёхмерной модели окружения и распознавания людей. В ходе тестирования с участием 197 человек технология показала высокую точность распознавания, достигнув почти 100%.

Тем не менее, это новшество вызвало опасения относительно возможного ущемления гражданских прави нарушения конфиденциальности. Исследователи из KIT считают, что будущий стандарт IEEE 802.11bf, разработанный для сетей Wi-Fi, должен предусматривать меры защиты данных для минимизации рисков несанкционированного сбора информации.