Учёные случайно нашли неуловимую частицу-демон

Эта частица является безмассовой, нейтральной и не взаимодействует со светом. С тех пор учёные пытались обнаружить её, но безуспешно. Всё из-за её уникальных свойств.

Но в 2023 году команда исследователей во главе с Питером Аббамонте из Университета Иллинойса Урбана-Шампейн совершила прорыв. Они использовали нестандартный экспериментальный метод, который позволил непосредственно возбудить электронные режимы материала, и обнаружили сигнатуру частицы в металлическом стронции.

Это открытие подтверждает давние теории и может иметь далеко идущие последствия для понимания поведения металлов и других материалов.

Учёные подчеркнули, что находка была сделана «по счастливой случайности», что подчёркивает важность инноваций и открытости в науке для новых методов исследования.