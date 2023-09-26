Учёные смоделировали будущее Земли, в котором все млекопитающие вымрут из-за климата

Учёные смоделировали будущее Земли, в котором все млекопитающие вымрут из-за климатаБудущее оказалось не столь радужным
Суперкомпьютерное моделирование, проведённое исследователями из Бристольского университета, предсказало потенциальное исчезновение всех млекопитающих из-за климатических изменений.
Эксперты проанализировали возможные изменения климата и континентов в будущем, когда через 250 млн лет все они сольются в один суперконтинент, названный Пангея Ультима.
Результаты исследования показали, что температура на Земле будет расти из-за увеличения яркости Солнца и повышенной вулканической активности.
Такие изменения приведут к созданию экстремально жаркого и влажного климата, в котором большая часть суши станет непригодной для жизни млекопитающих.
Живые существа, включая людей, приспособились к холодным условиям благодаря различным адаптациям, таким как мех и спячка. Однако их способность выдерживать высокие температуры ограничена.
Исследователи подчеркивают, что в таких условиях млекопитающие могут полностью исчезнуть, сделав планету непригодной для человеческой жизни.