Учёные смоделировали будущее Земли, в котором все млекопитающие вымрут из-за климата

Эксперты проанализировали возможные изменения климата и континентов в будущем, когда через 250 млн лет все они сольются в один суперконтинент, названный Пангея Ультима.

Результаты исследования показали, что температура на Земле будет расти из-за увеличения яркости Солнца и повышенной вулканической активности.

Такие изменения приведут к созданию экстремально жаркого и влажного климата, в котором большая часть суши станет непригодной для жизни млекопитающих.

Живые существа, включая людей, приспособились к холодным условиям благодаря различным адаптациям, таким как мех и спячка. Однако их способность выдерживать высокие температуры ограничена.

Исследователи подчеркивают, что в таких условиях млекопитающие могут полностью исчезнуть, сделав планету непригодной для человеческой жизни.