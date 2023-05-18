Учёные смоделировали последнее извержение супервулкана Йеллоустон

Йеллоустон находится в области мантии — в месте, где горячие столбы магмы поднимаются к поверхности. Учёные хотят выяснить, что спровоцировало последнее извержение этого вулкана в силу его потенциальной опасности. Известно, что было всего три извержения: Хаклберри-Ридж — 2,1 млн лет назад, Меса-Фолс — 1,3 млн лет назад, Лава-Крик — 631 тысячу лет назад.

Последнее извержение ранее считалось одномоментным выбросом лавы, образцы которой были обнаружены к востоку от национального парка, созданного вокруг вулкана, И на основании этих образцов исследователи составили карту отложений.

В процессе моделирования выяснилось, что была серия из четырёх идущих друг за другом мощных взрывов. Также были обнаружены похожие на жерла структуры.

Актуальность исследования обусловлена тем, что возможное извержение будет проходить по такому же сценарию. Поэтому учёные намерены провести детальное изучение обнаруженных структур и границ между ними. Это позволит разработать более детальную картину извержения Лава-Крик и, возможно, понять, что его спровоцировало.