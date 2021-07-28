Учёные смогли искусственно сделать самок тараканов непривлекательными для самцов

Речь идёт о подавлении гена, ответственного за синтез ключевой молекулы, участвующей в выработке феромона. При этом в качестве подопытных выступили вполне обычные и повсеместно распространённые рыжие тараканы Blatella germanica, пишет PLOS Biology.

По словам учёных, их свежее открытие способно помочь более эффективно и безопасно контролировать численность насекомых в будущем. Таким образом, человечество сможет отказаться от опасных ядов в этой сфере — достаточно лишь будет искусственно снизить популяцию за счёт отключения интереса к совокуплению.