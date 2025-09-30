Учёные смогли прочитать мысли мышей с помощью ИИ

В рамках исследования, проведённого в 2023 году, было проведено наблюдение за 17 особями, которые искали кратчайший путь к источнику сладкой награды. За ними следила камера, а поведение вычисляли алгоритмы машинного обучения.

Результаты анализа показали, что мимические реакции мышей точно коррелируют с применяемыми стратегиями, отражая нейрофизиологическую активность. Причём фиксировались не только нейронные связи для решения конкретной текущей задачи, но и все возможные.

Примечательно, что мыши проявляли аналогичные мимические паттерны при использовании идентичных стратегий, что указывает на стереотипное проявление когнитивных моделей. Учёные считают, что применённый методологический подход может быть адаптирован для изучения мыслительных процессов и намерений человека, но в этой плоскости встают вопросы конфиденциальности.