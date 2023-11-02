Учёные снизили тягу к мясу у подопытных при помощи предупреждающих фото, как на сигаретных пачках

Результаты исследования показали, что такие предупреждения могут снизить тягу к мясу у 7,4–10% опрошенных, причем одинаково эффективно работали предупреждения о влиянии употребления мяса на здоровье, климат и риск пандемии.

Эксперимент включал в себя опрос тысячи человек, которым предлагалось выбрать между мясными, рыбными, вегетарианскими и веганскими вариантами одного и того же блюда, например, бургера или пасты.

Участникам экспериментальной группы под мясным вариантом блюда демонстрировались предупреждающие надписи и изображения о влиянии потребления мяса на здоровье и окружающую среду. После этого участники отвечали на вопросы о своем потреблении мяса, а также о готовности и намерениях сократить его употребление.

Исследователи надеются, что их работа поможет более подробно изучить потенциал предупреждающих надписей как инструмента для системного снижения потребления мяса.