Учёные снова забили тревогу из-за опасного для Земли астероида Бенну

При столкновении с Землёй астероид вызовет энергию удара, эквивалентную 22 атомным бомбам. Причём учёные прогнозируют, что столкновение Бенну с Землёй вполне вероятно: произойти это может 24 сентября 2182 года.

Учёные считают, что готовиться к возможной встрече астероида с Землёй необходимо заблаговременно. Для этого NASA разрабатывает различные стратегии по изменению траектории Бенну, в том числе кинетическое воздействие и гравитационную тягу.

«Мы внимательно отслеживаем орбиту Бенну и постоянно уточняем расчёты», — сообщило агентство.