Учёные снова забили тревогу из-за опасного для Земли астероида Бенну

Опубликовано 23 января 2025, 21:451 мин.
Учёные снова забили тревогу из-за опасного для Земли астероида БеннуЕго удар равне 22 атомным бомбам
NASA сообщило, что международная группа астрономов отслеживает траекторию вызывающего опасения околоземного астероида Бенну, который учёные называют «астероидом апокалипсиса» из-за его размеров: диаметр космического тела, вращающегося вокруг Солнца, составляет 5,6 км.
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При столкновении с Землёй астероид вызовет энергию удара, эквивалентную 22 атомным бомбам. Причём учёные прогнозируют, что столкновение Бенну с Землёй вполне вероятно: произойти это может 24 сентября 2182 года.
Учёные считают, что готовиться к возможной встрече астероида с Землёй необходимо заблаговременно. Для этого NASA разрабатывает различные стратегии по изменению траектории Бенну, в том числе кинетическое воздействие и гравитационную тягу.
«Мы внимательно отслеживаем орбиту Бенну и постоянно уточняем расчёты», — сообщило агентство.