Учёные сняли редкую прозрачную рыбу на видео

Специалистам удалось заснять необычную и очень редкую рыбу — рыбу-ячмень (Macropinna microstoma). Её отличительной особенность является прозрачный лоб, через который «проглядывают» огромные зелёные шарообразные глаза.

По словам самих учёных, ранее они сталкивались с ней лишь 9 раз.

Современная наука выяснила, что ареал обитания ячменя тянется от Берингова моря до Японии и Южной Калифорнии. При этом существо живёт в тёмных зонах океана — на глубине от 200 до 1000 м. Под этой толщей воды уже отсутствует какой-либо солнечный свет.