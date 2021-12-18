Учёные сняли редкую прозрачную рыбу на видео

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Учёные сняли редкую прозрачную рыбу на видеоВыглядит как какое-то инопланетное существо
Учёные Исследовательского института аквариума Монтерей-Бей (MBARI) провели свежий запуск глубоководного дрона Ventana. И то, что он заснял под водой, может сильно удивить обывателя.
Специалистам удалось заснять необычную и очень редкую рыбу — рыбу-ячмень (Macropinna microstoma). Её отличительной особенность является прозрачный лоб, через который «проглядывают» огромные зелёные шарообразные глаза.
По словам самих учёных, ранее они сталкивались с ней лишь 9 раз.
Современная наука выяснила, что ареал обитания ячменя тянется от Берингова моря до Японии и Южной Калифорнии. При этом существо живёт в тёмных зонах океана — на глубине от 200 до 1000 м. Под этой толщей воды уже отсутствует какой-либо солнечный свет.
Отметим, что впервые рыбу-ячменя описали в 1939 году. Каким-то чудом рыболовам удалось поймать её сетями. Правда, тогда её прозрачный щит на голове был уничтожен.
Источник: Live Science