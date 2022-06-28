Учёные сняли рост клеток в реальном времени на видео

Материал засняли они же, использовав для этого новейшие методы визуализации в реальном времени. В рамках своего свежего исследования специалисты заглянули внутрь клеток у развивающейся плодовой мушки.

Для этого им понадобилась «помощь» техники флуоресцентной микроскопии сверхвысокого разрешения. С её помощью учёные засняли, как растёт клетка, под поверхностью которой находится тонкая сетка белковых волокон, каждое из которых в 10 000 раз тоньше человеческого волоса.

Сообщается, что подобные наблюдения могут помочь в лучшем понимании процессов заживления ран у людей и того, как развиваются аномалии у детей с врожденными дефектами.