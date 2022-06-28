Учёные сняли рост клеток в реальном времени на видео

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Учёные сняли рост клеток в реальном времени на видеоВыглядит завораживающе
Группа учёных-биологов из Университета Дьюка занимаются изучением клеток и того, что происходит внутри них. Как ни странно, им удалось удивить общественность, представив видео с процессом строительства некоторых наноразмерных конструкций внутри клеток в действии.
Материал засняли они же, использовав для этого новейшие методы визуализации в реальном времени. В рамках своего свежего исследования специалисты заглянули внутрь клеток у развивающейся плодовой мушки.
Для этого им понадобилась «помощь» техники флуоресцентной микроскопии сверхвысокого разрешения. С её помощью учёные засняли, как растёт клетка, под поверхностью которой находится тонкая сетка белковых волокон, каждое из которых в 10 000 раз тоньше человеческого волоса.
Сообщается, что подобные наблюдения могут помочь в лучшем понимании процессов заживления ран у людей и того, как развиваются аномалии у детей с врожденными дефектами.