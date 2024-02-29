Учёные: содержание ртути в тунце остаётся стабильным — принятые меры не сработали

В статье для журнала Environmental Science & Technology Letters учёные отметили, что в течение последних 50 лет уровень ртути в мышечной ткани желтопёрого, большеглазого и полосатого тунца оставался стабильным и составлял около 1 микрограмма на 1 грамм массы рыбы, несмотря на принятые усилия по снижению промышленных выбросов. По мнению учёных, их наблюдения, предположительно, свидетельствуют о том, что за последние сотни лет большое количество ртути накопилось в подповерхностных слоях океана, а сейчас ртуть начала мигрировать в верхний пятидесятиметровый слой. Учёные смоделировали выбросы ртути в течение определённого периода и пришли к выводу, что выбросы придётся сократить практически до нуля, но даже при таком сценарии уровень ртути в тунце начнёт снижаться только через несколько десятков лет.

Чтобы понять, как менялся уровень выбросов ртути и металл накапливался в мышечной ткани промысловых видов тунца в шести регионах Мирового океана с 1971 по 2022 годы, исследователи измерили концентрацию ртути в 2910 образцах рыбы и сопоставили с данными мониторинга концентрации в воздухе и информацией по сбросам в морские воды.

Было зафиксировано всего одно локальное увеличение аккумуляции ртути и только у полосатого тунца в северо-западной части Тихого океана в конце 1990-х годов. По словам учёных, это соответствовало росту концентрации металла в воздухе и соответствующему промышленному росту азиатских регионов. Но в других регионах концентрация ртути во всех видах тунца не изменилась.

И в этом как раз заключается плохая новость: принятые усилия по снижению выбросов ртути не дали ожидаемого эффекта. Также это свидетельствует о высокой инертности в выведении ртути из пищевых цепей.