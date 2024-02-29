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Наука и технологии
Опубликовано 29 февраля 2024, 19:45
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Учёные: содержание ртути в тунце остаётся стабильным — принятые меры не сработали

Для снижения уровня ртути в рыбе должны вовсе прекратиться выбросы
Исследователи из Университета Западной Бретани во Франции под руководством Анаиса Медьё доказали, что во всех промысловых видах тунца до сих пор содержится тот же уровень ртути, что и 30 лет назад. Уровень ртути в этой рыбе остаётся стабильным, но это на самом деле плохая новость.

В статье для журнала Environmental Science & Technology Letters учёные отметили, что в течение последних 50 лет уровень ртути в мышечной ткани желтопёрого, большеглазого и полосатого тунца оставался стабильным и составлял около 1 микрограмма на 1 грамм массы рыбы, несмотря на принятые усилия по снижению промышленных выбросов. По мнению учёных, их наблюдения, предположительно, свидетельствуют о том, что за последние сотни лет большое количество ртути накопилось в подповерхностных слоях океана, а сейчас ртуть начала мигрировать в верхний пятидесятиметровый слой. Учёные смоделировали выбросы ртути в течение определённого периода и пришли к выводу, что выбросы придётся сократить практически до нуля, но даже при таком сценарии уровень ртути в тунце начнёт снижаться только через несколько десятков лет.

Чтобы понять, как менялся уровень выбросов ртути и металл накапливался в мышечной ткани промысловых видов тунца в шести регионах Мирового океана с 1971 по 2022 годы, исследователи измерили концентрацию ртути в 2910 образцах рыбы и сопоставили с данными мониторинга концентрации в воздухе и информацией по сбросам в морские воды.

Было зафиксировано всего одно локальное увеличение аккумуляции ртути и только у полосатого тунца в северо-западной части Тихого океана в конце 1990-х годов. По словам учёных, это соответствовало росту концентрации металла в воздухе и соответствующему промышленному росту азиатских регионов. Но в других регионах концентрация ртути во всех видах тунца не изменилась.

И в этом как раз заключается плохая новость: принятые усилия по снижению выбросов ртути не дали ожидаемого эффекта. Также это свидетельствует о высокой инертности в выведении ртути из пищевых цепей.