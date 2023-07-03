Учёные: Солнечная система может прятать от нас ещё одну планету

Согласно их теории, объект размером с планету может скрываться в облаке Оорта — области вокруг Солнечной системы, населенной ледяными объектами.

Специалисты предполагают, что большие обломки могли слипнуться, образуя планетообразный объект, который был отправлен в облако Оорта миллиарды лет назад. Возможно, там и застряла экзопланета из другой звёздной системы.

Учёные признают, что ни одна из теорий не является очень вероятной, но исследование вызывает интерес экспертов со всего мира.

К слову, на данный момент ещё ни одна миссия не была отправлена для изучения облака Оорта, но есть шанс, что космические аппараты «Вояджер-1» и «Вояджер-2» смогут его исследовать в будущем.