Учёные сообщили, что коронавирус может находиться даже в слезах

Выяснилось, что в 18,2% образцов слёз этих людей содержался вирус. Но у тех пациентов, у которых ПЦР-тесты не подтвердили наличие ковида, в слезах вируса не было. По мнению исследователей, при высокой вирусной нагрузке коронавирус может глубоко проникать в биологические жидкости человека.

Ранее также предполагалось, что коронавирус может «оседать» в слезах, но считалось, что основные ворота проникновения патогена в организм всё-таки рот и нос. Но теперь гипотезы подтвердились.