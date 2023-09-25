Учёные совершили открытие о Вселенной, которое противоречит теории Эйнштейна

Исследователи обнаружили, что крупные космические структуры, такие как скопления галактик, растут медленнее, чем предсказывает общая теория относительности.

Астрофизики выяснили, что тёмная энергия, ускоряющая глобальное расширение Вселенной, подавляет рост космической структуры. Это подавление становится более заметным, чем предполагалось ранее.

Основное открытие заключается в том, что разница в темпах роста космических структур становится более заметной с течением времени. Это может указывать на необходимость пересмотра или дополнения к Стандартной модели физики.

Профессор физики Драган Хутерер подчеркнул: «Мы были удивлены высокой статистической значимостью аномального подавления роста. Вселенная, кажется, пытается нам что-то сказать».