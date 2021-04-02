Учёные создадут более эффективное лекарство от коронавируса на основе плесени

Ещё одной особенностью нового препарата может стать меньшая токсичность на фоне аналогов, пишут Известия. Уже сейчас экспертам из Южно-Уральского государственного университета вместе с иностранными коллегами удалось выделить пять соединений, способных в определенной концентрации оказывать противовирусное воздействие на два фермента коронавируса. При этом большая часть из них была выделена именно из плесени.

Отметим, что ранее учёные из США заявили, что нестероидные противовоспалительные препараты могут быть опасны при лечении пациентов. Также они могут лишь мешать борьбе иммунной системы против коронавируса.