Учёные создадут лекарство от гепатита Е на основе трав

Уже достаточно давно известно, что рокаглаты эффективны против РНК-содержащих вирусов: Эболы, вируса Зика и других. Но в отношении HEV — гепатита Е — только узнали. Специалисты изучили действие 205 веществ, оценивая их эффективность против гепатита в клеточной культуре.

Для эксперимента использовались линии раковых клеток и геномы HEV, помеченные репортёрным геном. Выяснилось, что ингибирующая концентрация 3 наиболее эффективных рокаглатов составила 0,5-3 наномолей. Общая черта изученных соединений — присутствие амидиногруппы. Эксперимент проводился «вслепую», поэтому дальнейшие исследования на предмет эффективности и токсичности рокаглатов будут проводиться на живом организме.