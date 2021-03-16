Учёные создадут подробную 3D-карту России

По словам генерального директора ведомства Сергея Карутина, обжитые территории будут отсняты с воздуха со сверхвысоким разрешением. При этом, как пишет РИА Новости, на картах можно будет различить даже объекты, размер которых составляет не более 14 см.

Сообщается также, что для изучения рельефа, наряду с аэрофотосъёмкой, планируется применять технология лазерного сканирования. После того, как новая карта будет утверждена, её данные будут обновляться раз в 2-3 года.