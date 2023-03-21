Учёные создали аналог ChatGPT, потратив на него всего 600 долларов

Алгоритмы системы аналогичны GPT-3.5 и могут использоваться как на ПК, так и на одноплатных системах типа Raspberry Pi. Последнее делает технологию куда более доступным решением для пользователей, чем разработка OpenAI.

Авторы проекта заявили, что их бюджет на Alpaca 7B составил всего 600 долларов.

ChatGPT известен своей гибкостью, но, по словам исследователей, новинка превосходит его в некоторых областях. В частности, стэнфордская разработка продемонстрировала способность давать более тонкие и точные ответы в определённых контекстах. Например, при ответе на сложные вопросы или предоставлении консультаций по специализированным темам.

Напомним, что не так давно сама OpenAI выпустила обновлённую языковую модель — GPT-4. Утверждается, что она является ещё более совершеннее предшественницы в лице GPT-3. Так, последняя версия модели имеет 10 трлн параметров. Для сравнения, третья версия могла похвастаться лишь 175 млрд параметров.