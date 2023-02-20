Учёные создали антибиотик, не теряющий свою эффективность со временем

Сообщается, что открытие было сделано случайно, когда исследователи работали над созданием мини-электростанции, использующей микробы для подзарядки телефонов в полевых условиях.

В процессе разработки команда поняла, что некоторые соединения, используемые в электростанции, могут использоваться в качестве антибиотиков. Дальнейшие испытания привели к открытию одного безопасного соединения, которое было эффективно против целого ряда бактериальных патогенов.

Что интересно, данный антибиотик имеет уникальный механизм действия, который направлен на многие функции бактериальных клеток, а не на конкретную функцию, как в традиционных аналогах. А это значит, что у бактерий меньше шансов выработать устойчивость к новому препарату.

Отметим, что команда уже провела испытания на животных, и препарат доказал свою безопасность и эффективность на мышах, не вызывая токсичности или устойчивости бактерий. Планируются дальнейшие исследования для определения эффективности и безопасности препарата на людях.