Учёные создали батарею для «умных» часов, заряжающуюся за 30 секунд от Солнца

Речь идёт о созданной специалистами фотоперезаряжаемой системе с перовскитными солнечными элементами. Сообщается, что благодаря специальной технологии объединения частей, система демонстрирует высокую плотность энергии и объёма, сравнимую с современными микробатареями и суперконденсаторы.

При этом сообщается, что всего лишь за 30 секунд на солнечном свете такие батареи способны зарядиться достаточно, чтобы увеличить время автономной работы «умных» устройства на десятки минут.

По словам учёных, разработанная ими технология будет полезна при создании носимых гаджетов, работающих без перезарядки в течение длительного времени.