Учёные создали батарею, которая хранит заряд до 100 лет

Профессор Шон Чой и его аспирантка Марьям Резаи опубликовали результаты своих исследований в журнале Small.

Специалисты обнаружили, что неперевариваемая биобатарея может потенциально обеспечивать заряд до 100 лет, если её предварительно правильно настроить.

При этом более ранние исследования показали, что такая батарея способна генерировать около 100 микроватт на квадратный сантиметр плотности мощности. Этого достаточно для беспроводной передачи, но десятикратный прирост мощности позволит реализовать множество более интересных возможностей.

Сообщается, что биобактерия размером с американскую монету запечатана полоской термостойкой ленты Kapton. Клетка активируется при удалении ленты и попадании влаги внутрь.

В результате этого процесса, бактерии и химический герминант начинают генерировать споры. Учёные обнаружили, что этот процесс создает достаточно энергии для питания светодиода, электронного термометра или маленьких часов.