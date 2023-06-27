Учёные создали безопасное лекарство от рака из яблочного жмыха

Исследователи создали прототипы лекарств, которые обещают эффективно уничтожать злокачественные опухоли, минимизируя вред для здоровых клеток. Основой для этих препаратов послужили тритерпеновые кислоты, которые обычно находятся в продуктах, таких как яблоки, оливки и чеснок.

Одной из главных проблем в лечении рака является токсичность лекарств, которая оказывает негативное воздействие на все клетки организма, включая здоровые.

Учёные сосредоточились на разработке митохондриальной противоопухолевой терапии, которая направлена на митохондрии — энергетические органеллы клетки. Данный подход позволяет достигать более точечного воздействия на клетки рака.

Испытания на клетках и митохондриях подтвердили, что разработанные препараты нарушают их работу и даже уничтожают. Интересно, что данный тип лекарств в итоге оказался гораздо более токсичными для раковых клеток, чем для здоровых.