Учёные создали биологический мозг с глазами по подобию человеческого эмбриона

Как отмечается, выращенный органоид развивался так же, как развивается мозг человеческого эмбриона. Это говорит о том, что его можно использовать при изучении генетических и других заболеваний, и тестировать лекарства.

Также подчёркивается важный, по мнению учёных, момент. Органоидов выращивали и ранее, но они были «слепыми». Открытие, связанное с этим органоидом, заключается в том, что у него развились глазные пузыри, реагирующие на свет и различающие яркость, со структурой будущих полноценных глаз. Учёные также отметили, что в рамках эксперимента было выращено 314 органоидов, у 73% сформировались глазные пузыри.