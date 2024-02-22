Учёные создали чернила для 3D-принтера, меняющие цвет на одном и том же предмете

Опубликовано 22 февраля 2024, 06:45
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Учёные создали чернила для 3D-принтера, меняющие цвет на одном и том же предметеЗа счёт наночастиц, как у бабочек
Учёные из Университета штата Иллинойс в Урбана-Шампейн, США, создали чернила для 3D-принтера, которые за счёт светочувствительности могут менять оттенки на разных частях одного изделия.
Чернила для трёхмерной печати не имеют красителей, а эффект изменения оттенков основан на наночастицах, которые в природе «встроены» в крылья бабочек. Эти частицы рассеивают и поглощают свет, благодаря чему кажутся ярко-красными, синими или зелёными.
Учёные добились этого методом облучения материала ультрафиолетом сразу после его выдавливания из экструдера 3D-принтера. А чтобы добиться изменения оттенков на одном предмете, исследователи синхронизировали скорость экструзии и движения печатающей головки 3D-принтера, а также интенсивность УФ-лучей. За счёт этого на одном изделии цвета проявлялись в диапазоне от тёмно-синего до оранжевого.
Источник:Газета.ru
Автор:Андрей Кадуков
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