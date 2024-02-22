Учёные создали чернила для 3D-принтера, меняющие цвет на одном и том же предмете

Чернила для трёхмерной печати не имеют красителей, а эффект изменения оттенков основан на наночастицах, которые в природе «встроены» в крылья бабочек. Эти частицы рассеивают и поглощают свет, благодаря чему кажутся ярко-красными, синими или зелёными.

Учёные добились этого методом облучения материала ультрафиолетом сразу после его выдавливания из экструдера 3D-принтера. А чтобы добиться изменения оттенков на одном предмете, исследователи синхронизировали скорость экструзии и движения печатающей головки 3D-принтера, а также интенсивность УФ-лучей. За счёт этого на одном изделии цвета проявлялись в диапазоне от тёмно-синего до оранжевого.