Учёные создали чип, который может «слушать» без облачных сервисов

Технология основана на объединении блока Reconfigurable Nonlinear Processing Unit, созданного в Университете Твенте, и нового чипа IBM. Такая система обрабатывает звуковые сигналы так же гибко, как слух и мозг человека. В тестах точность оказалась сопоставимой с лучшими программными моделями, а в некоторых случаях даже выше.

Потенциальные применения могут быть разнообразными. К примеру, слуховые аппараты смогут работать с минимальными затратами энергии, голосовые помощники перестанут передавать данные в облако, а автомобили получат прямое голосовое управление без дополнительных серверов.

Возможности новой разработки не ограничиваются речью. Та же технология способна обрабатывать видео, изображения и сигналы от сенсоров, что позволит создавать энергоэффективные устройства, работающие автономно и без частой подзарядки.

Кроме того, принцип можно использовать для ускорения выполнения сложных задач искусственного интеллекта. Часть алгоритмов можно встроить непосредственно в материалы, снижая нагрузку на классические процессоры и позволяя им работать совместно с новыми компонентами.

Специаисты отметили, что чипы сделаны на основе стандартного кремния и функционируют при комнатной температуре.