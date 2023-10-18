Учёные создали датчик для измерения влажности почвы, способный удобрять её при разложении

По словам экспертов, эти инновационные устройства представляют собой прорыв в области экологии и сельского хозяйства, так как сочетают в себе функции мониторинга и улучшения качества почвы.

При разработке датчиков, основное внимание уделялось их экологичности. После того, как датчик завершает свою работу и начинает разлагаться, он высвобождает полезные вещества, способствующие улучшению состояния почвы.

Это делает их идеальным решением для долгосрочного мониторинга и ухода за землёй, особенно в регионах с неблагоприятными условиями или ограниченными ресурсами.

Отметим, что устройства предлагают вполне эффективный и экологически чистый способ улучшения качества почвы. А это может привести к повышению урожайности и устойчивости растений в различных климатических условиях.