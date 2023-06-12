Учёные создали девайс для «чтения» мыслей человека

Исследование, опубликованное в Nature Neuroscience и обзор которого приводит MedicalXpess, представляет потенциальный прорыв в понимании и интерпретации мозговой активности.

Для обучения декодера мыслей, исследователи использовали данные МРТ двух участников, которым предложили прослушивать подкасты продолжительностью около 16 часов или воображать историю.

Устройство, в свою очередь, делало предположения о мыслях испытуемых и оценивало их согласованность с активностью мозга.

После корректировки и удаления ошибочных предположений, в декодер внедрили раннюю версию чат-бота ChatGPT, использующего искусственный интеллект для ответов и предсказания следующего слова.

В результате исследования устройство продемонстрировало более точные предсказания по сравнению со случайно сгенерированным переводом, а его выводы отражали общий смысл мыслей испытуемых. Например, если человек думал о том, что у него нет водительских прав, декодер переводил это в фразу «Он даже не начал учиться водить». А если мысль звучала как «Прошлой ночью я поднялся наверх — в нашу спальню», устройство выводило «Мы вернулись в мою комнату в общежитии».

Теперь исследователи сосредоточены на улучшении данного метода расшифровки мыслей и изучении возможности создания портативного устройства на основе функциональной спектроскопии ближнего инфракрасного диапазона.