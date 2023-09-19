Учёные создали ГМО-бактерию, разлагающую пластик в океане

Они создали генетически модифицированную бактерию, способную разлагать пластик в солёной воде.

Согласно последним оценкам, в Мировом океане плавает более 170 трлн частиц пластика. Этот мусор не только загрязняет воду, но и представляет угрозу для морской фауны. Особенно опасно так называемое «Большое тихоокеанское мусорное пятно», которое расположено между Гавайскими островами и побережьем Калифорнии.

Учёные использовали два вида бактерий: Vibrio natriegens, которая хорошо адаптирована к солёной воде, и Ideonella sakaiensis, известная своей способностью разлагать полиэтилентерефталат (ПЭТ).

С помощью генной инженерии, исследователи соединили лучшие качества этих микроорганизмов, создав бактерию, которая может эффективно разлагать пластик в соленой воде.