Учёные создали ИИ, успешно определяющий сердечные приступы с точностью близкой к 100%

Данный прорыв в области здравоохранения, который получил название CoDE-ACS, может значительно облегчить работу отделений неотложной помощи и успокоить пациентов, испытывающих боли в груди.

Новый инструмент позволяет отбросить вероятность инфаркта в два раза большем количестве случаев, чем современные методы диагностики. Это быстрое определение «не инфаркт» может существенно снизить количество госпитализаций и быстро выявить пациентов, которым можно вернуться домой.

На данный момент «золотым стандартом» в диагностике инфаркта является измерение уровня белка тропонина в крови.

Однако одинаковый пороговый уровень применяется для всех пациентов, и такие факторы как возраст, пол и другие заболевания, влияющие на уровень тропонина, не учитываются. Само собой, это влияет на точность диагностики инфаркта.

Сообщается, что свежий алгоритм был разработан на основе данных 10 038 пациентов из Шотландии, которые были доставлены в больницу с подозрением на инфаркт.