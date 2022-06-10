Наука и технологии
Сегодня в 08:44
1 мин.

Учёные создали искусственную кожу для андроидов из человеческих клеток

А ещё она умеет самовосстанавливаться
Группа учёных из Токийского университета в Японии представили свою новейшую разработку — метод покрытия пальца робота живыми человеческими клетками.
Учёные создали искусственную кожу для андроидов из человеческих клеток

У нового нового материала имеется ряд интересных особенностей. Например, кожа, созданная с помощью новой технологии, может похвастаться водоотталкивающими свойствами и самовосстановлением.

Началось создание материала с погружения пальца робота в цилиндр, который предварительно был наполнен раствором из коллагена и дермальных фибробластов. Оба вещества являются основными компонентами соединительной ткани человеческой кожи.

Учёные создали искусственную кожу для андроидов из человеческих клеток

После того, как был сформирован внутренний слой, разработчики поместили палец в раствор кератиноцитов человека.

В дальнейшем специалисты провели ряд испытаний, которые продемонстрировали прочность и эластичность такой кожи. Но при этом они всё же признают, что созданная ими искусственная кожа пока не совершенна. Так, например, она не способна долго существовать без снабжения питательными веществами и удаления отходов клеток.

Источник:Matter
Теги:
#видео
,
#наука
,
#робот
Новости партнеров
Новости партнеров