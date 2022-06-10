Учёные создали искусственную кожу для андроидов из человеческих клеток

После того, как был сформирован внутренний слой, разработчики поместили палец в раствор кератиноцитов человека.

В дальнейшем специалисты провели ряд испытаний, которые продемонстрировали прочность и эластичность такой кожи. Но при этом они всё же признают, что созданная ими искусственная кожа пока не совершенна. Так, например, она не способна долго существовать без снабжения питательными веществами и удаления отходов клеток.