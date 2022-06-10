Учёные создали искусственную кожу для андроидов из человеческих клеток

Учёные создали искусственную кожу для андроидов из человеческих клетокА ещё она умеет самовосстанавливаться
У нового нового материала имеется ряд интересных особенностей. Например, кожа, созданная с помощью новой технологии, может похвастаться водоотталкивающими свойствами и самовосстановлением.
Началось создание материала с погружения пальца робота в цилиндр, который предварительно был наполнен раствором из коллагена и дермальных фибробластов. Оба вещества являются основными компонентами соединительной ткани человеческой кожи.
После того, как был сформирован внутренний слой, разработчики поместили палец в раствор кератиноцитов человека.
В дальнейшем специалисты провели ряд испытаний, которые продемонстрировали прочность и эластичность такой кожи. Но при этом они всё же признают, что созданная ими искусственная кожа пока не совершенна. Так, например, она не способна долго существовать без снабжения питательными веществами и удаления отходов клеток.