Учёные создали искусственную кожу, меняющую цвет и убивающую бактерии

Разработка также получила антибактериальные свойства и устойчивость к экстремальным температурам. Электронная кожа основана на фотонно-ионной системе, позволяющей синхронно передавать оптические и электрические сигналы. Она использует антибактериальные молекулы моноглицерида лаурат.

Фотонная наноструктура искусственной кожи быстро меняет свою решётку в ответ на внешние раздражители, что приводит к быстрому изменению цвета и синхронному оптическому и электрическому отклику.