Учёные создали искусственную кожу, меняющую цвет и убивающую бактерии

Учёные создали искусственную кожу, меняющую цвет и убивающую бактерииМестами даже лучше природной
Инженеры Даляньского технологического университета в Китае разработали гибкую, меняющую цвет искусственную кожу, вдохновлённую кожей кальмара.
Фото: TechInsider
Разработка также получила антибактериальные свойства и устойчивость к экстремальным температурам. Электронная кожа основана на фотонно-ионной системе, позволяющей синхронно передавать оптические и электрические сигналы. Она использует антибактериальные молекулы моноглицерида лаурат.
Фотонная наноструктура искусственной кожи быстро меняет свою решётку в ответ на внешние раздражители, что приводит к быстрому изменению цвета и синхронному оптическому и электрическому отклику.
Содержащая моноглицерид лаурат, фотонно-ионная кожа может уничтожать почти все грамположительные бактерии и грибки, что делает её пригодной для применения в медицине, например, в протезировании.
Исследователи также включили в состав антифриз PEG200, который имеет низкую точку замерзания, для защиты кожи и её оптических свойств в суровых условиях. Разработка этой инновационной искусственной кожи открывает новые возможности в медицине.