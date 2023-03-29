Наука и технологии
06:22, 29 марта 2023
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Учёные создали искусственную кожу, меняющую цвет и убивающую бактерии

Местами даже лучше природной

Инженеры Даляньского технологического университета в Китае разработали гибкую, меняющую цвет искусственную кожу, вдохновлённую кожей кальмара.

Учёные создали искусственную кожу, меняющую цвет и убивающую бактерии

Фото: TechInsider

Разработка также получила антибактериальные свойства и устойчивость к экстремальным температурам. Электронная кожа основана на фотонно-ионной системе, позволяющей синхронно передавать оптические и электрические сигналы. Она использует антибактериальные молекулы моноглицерида лаурат.

Фотонная наноструктура искусственной кожи быстро меняет свою решётку в ответ на внешние раздражители, что приводит к быстрому изменению цвета и синхронному оптическому и электрическому отклику.

Учёные создали искусственную кожу, меняющую цвет и убивающую бактерии

Хайтек

Содержащая моноглицерид лаурат, фотонно-ионная кожа может уничтожать почти все грамположительные бактерии и грибки, что делает её пригодной для применения в медицине, например, в протезировании.

Исследователи также включили в состав антифриз PEG200, который имеет низкую точку замерзания, для защиты кожи и её оптических свойств в суровых условиях. Разработка этой инновационной искусственной кожи открывает новые возможности в медицине.

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