Учёные создали искусственный шёлк, который оказался прочнее стали

Наука и технологии
Сегодня в 18:02
Учёные создали искусственный шёлк, который оказался прочнее сталиИ, возможно, прочнее натурального аналога
В сети появилась информация о свежем открытии учёных из Вашингтонского университета в Сент-Луисе. Они разработали гибридные белки амилоидного шёлка, которые оказались не только прочнее некоторого натурального паучьего аналога, но и стали.
Правда, последнее утверждение становится верным лишь тогда, когда речь идёт о повторении 128 единиц белка, пишет ACS Publications. Чем длина больше, тем прочнее и жёстче получается клетчатка, из которой состоит искусственный шёлк,
Инженеры, ответственные за свежее открытие, подчёркивают, что они создали искусственное волокно, опережающее по своим свойствам природный материал.
Отметим, что часть учёных, ответственная за новинку, уже работала ранее с паучьим шёлком. Так, ещё в 2018 году глава группы создала бактерии, сумевшие произвести рекомбинантный паучий шёлк. В итоге он по всем основным механическим свойствам смог повторить свой же натуральный аналог.