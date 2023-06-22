Учёные создали кальмаров с прозрачным телом

Учёные создали кальмаров с прозрачным теломИ всё это во имя науки
Учёным из Морской биологической лаборатории в США удалось создать новый штамм кальмаров-альбиносов Euprymna berryi, используя для этого технологию редактирования генома CRISPR-Cas9.
Двойной «нокаут» генов, отвечающих за пигментацию, привёл к полной потере пигментов в глазах и хроматофорах кальмаров. Благодаря этому исследователи смогли успешно визуализировать нервную систему этих существ и изучить процесс их мозговой активности.
Путём вставки флуоресцентного красителя и наблюдения за его свечением при активации нейронов, специалисты изучили эту самую активность кальмаров-альбиносов.
Данный вид стал очень удобной моделью для исследования нервной системы головоногих и их сложного поведения, так как их геном можно легко модифицировать и размножать.
К слову, результаты научной работы дают удобную платформу для изучения нервной системы головоногих — единственных беспозвоночных, обладающих развитым мозгом и демонстрирующих сложное поведение.