Учёные создали кальмаров с прозрачным телом

Двойной «нокаут» генов, отвечающих за пигментацию, привёл к полной потере пигментов в глазах и хроматофорах кальмаров. Благодаря этому исследователи смогли успешно визуализировать нервную систему этих существ и изучить процесс их мозговой активности.

Путём вставки флуоресцентного красителя и наблюдения за его свечением при активации нейронов, специалисты изучили эту самую активность кальмаров-альбиносов.

Данный вид стал очень удобной моделью для исследования нервной системы головоногих и их сложного поведения, так как их геном можно легко модифицировать и размножать.

К слову, результаты научной работы дают удобную платформу для изучения нервной системы головоногих — единственных беспозвоночных, обладающих развитым мозгом и демонстрирующих сложное поведение.