Учёные создали хирургические нити, реагирующие на воспаление

В шёлковую нить встроены микродатчики, благодаря которым можно будет наблюдать за состоянием швов не только на коже, но и на внутренних органах. Также нити будут доставлять к швам препараты.

С их помощью можно будет проводить терапию воспалений ЖКТ и других внутренних систем. Особенно это актуально для людей с болезнью Крона. С нитей сигнал будет подаваться на беспроводные устройства.