Наука и технологии
22:27, 23 мая 2023
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Учёные создали хирургические нити, реагирующие на воспаление

С их помощью будут доставлять лекарства к швам

Учёные из Массачусетского технологического института в США разработали шёлковый шовный материал для диагностирования воспаления и контроля целостности шва.

В шёлковую нить встроены микродатчики, благодаря которым можно будет наблюдать за состоянием швов не только на коже, но и на внутренних органах. Также нити будут доставлять к швам препараты.

С их помощью можно будет проводить терапию воспалений ЖКТ и других внутренних систем. Особенно это актуально для людей с болезнью Крона. С нитей сигнал будет подаваться на беспроводные устройства.

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