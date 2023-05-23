Учёные создали хирургические нити, реагирующие на воспаление

22:27, 23 мая 2023
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Учёные создали хирургические нити, реагирующие на воспалениеС их помощью будут доставлять лекарства к швам
Учёные из Массачусетского технологического института в США разработали шёлковый шовный материал для диагностирования воспаления и контроля целостности шва.
В шёлковую нить встроены микродатчики, благодаря которым можно будет наблюдать за состоянием швов не только на коже, но и на внутренних органах. Также нити будут доставлять к швам препараты.
С их помощью можно будет проводить терапию воспалений ЖКТ и других внутренних систем. Особенно это актуально для людей с болезнью Крона. С нитей сигнал будет подаваться на беспроводные устройства.