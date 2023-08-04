Учёные создали клетки, выделяющие инсулин при ударе током

Данное открытие может стать основой для новых методов лечения диабета I типа.

В ходе экспериментов, специалисты имплантировали модифицированные клетки мышам и демонстрировали, что они начинают вырабатывать инсулин при подаче тока.

Этот эффект достигается за счёт реакции, которая происходит в клетках в ответ на реактивные формы кислорода (ROS) — нестабильные кислородсодержащие радикалы, образующиеся под действием тока. В результате этой реакции включается ген, необходимый для выработки инсулина.

Исследователи надеются, что в будущем созданная ими система сможет быть адаптирована к носимым медицинским устройствам, управляемым с помощью компьютера или смартфона.

Это может значительно облегчить жизнь людей, страдающих диабетом I типа, позволяя контролировать уровень сахара в крови с помощью имплантированных клеток, вырабатывающих инсулин по команде.