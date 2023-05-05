Учёные создали комнатное растение для очищения воздуха в помещении

Это генетически модифицированный вид потоса, который удаляет из воздуха в помещении формальдегид, бензол, толуол и ксилол — самые токсичные соединения. Модернизация растения подразумевает включение в ДНК генов, способствующих выработке ферментов, превращающих указанные соединения в безвредные вещества.

Генномодифицированный потос Neo P1 растёт в специальном грунте, в состав которого входит биоуголь, получаемый в результате нагрева биомассы в бескислородной среде, благодаря чему развиваются полезные бактерии, раз в месяц добавляемые в почву как подкормка для растений.