Учёные создали коронавирус, которым невозможно заразиться

Сделано это было для того, чтобы упростить процесс изучение действия SARS-CoV-2. О том, как специалисты создали подобную разновидность коронавируса, написано в научном журнале Science.

Если говорить более-менее простым языком, то фрагменты генома коронавируса «собирали» в маленьких фрагментах. Причём делалось это не в пробирках, а в пекарских дрожжах. Полученный материал содержит всю необходимую для исследований информацию кроме самой проблемной — инструкции, позволяющей вирусу проникать и инфицировать клетки.

В свою очередь отвечающий за это S-белок нужен учёным для успешного изучения инфекции. Обойти ограничение удалось при помощи экспрессирования этого белка параллельно с репликоном.

Получившийся вирус с одной стороны способен проникать в клетки, но с другой — ограничен одним циклом жизни вируса.