Наука и технологии
06:52, 04 января 2023
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Учёные создали летающий перфоратор из дрона

Интересное изобретение

Инженеры Швейцарского федерального технологического института в Цюрихе разработали беспилотный квадрокоптер, способный сверлить отверстия в бетонных стенах.

Учёные создали летающий перфоратор из дрона

Фото: Aithon

Новинку решили назвать Aithon, а для того, чтобы он успешно делал дырки в стенах, его оснастили перфоратором, работающим от аккумулятора. Также девайс снабдили присосками, позволяющими прикрепить его к стене.

Сообщается, что дрон использует два ротора для вращения основной части рамы параллельно стене и направления аккумуляторных перфораторов Hilti TE 2-A22 по рабочей зоне размером 60х60 см.

Учёные создали летающий перфоратор из дрона

Aithon

При этом роторы создают прижимную силу в 100 Н для сверления отверстия, в то время как квадрокоптер движется по направляющим, соединяющим опорную платформу с рамой.

По словам разработчиков, дрон можно использовать с другими электроинструментами на высоте. Серийное производство устройства не планируется.

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