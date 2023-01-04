Учёные создали летающий перфоратор из дрона

Новинку решили назвать Aithon, а для того, чтобы он успешно делал дырки в стенах, его оснастили перфоратором, работающим от аккумулятора. Также девайс снабдили присосками, позволяющими прикрепить его к стене.

Сообщается, что дрон использует два ротора для вращения основной части рамы параллельно стене и направления аккумуляторных перфораторов Hilti TE 2-A22 по рабочей зоне размером 60х60 см.