Учёные создали летающий перфоратор из дрона

Учёные создали летающий перфоратор из дронаИнтересное изобретение
Инженеры Швейцарского федерального технологического института в Цюрихе разработали беспилотный квадрокоптер, способный сверлить отверстия в бетонных стенах.
Фото: Aithon
Новинку решили назвать Aithon, а для того, чтобы он успешно делал дырки в стенах, его оснастили перфоратором, работающим от аккумулятора. Также девайс снабдили присосками, позволяющими прикрепить его к стене.
Сообщается, что дрон использует два ротора для вращения основной части рамы параллельно стене и направления аккумуляторных перфораторов Hilti TE 2-A22 по рабочей зоне размером 60х60 см.
Aithon
При этом роторы создают прижимную силу в 100 Н для сверления отверстия, в то время как квадрокоптер движется по направляющим, соединяющим опорную платформу с рамой.
По словам разработчиков, дрон можно использовать с другими электроинструментами на высоте. Серийное производство устройства не планируется.