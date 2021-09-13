Наука и технологии
Сегодня в 15:30

Учёные создали магнит, способный поднять даже авианосец

И вот, как он выглядит
Французы получили в распоряжение впечатляющий инструмент — магнит, который должен помочь добиться термоядерного синтеза.
Учёные создали магнит, способный поднять даже авианосец

Исследователи французского Международного термоядерного экспериментального реактора (ITER) показали первую часть магнита, полученного от американского производителя, сообщает New Scientist. В собранном виде он будет достигать ошеломляющей высоты более чем 18 метров и диаметра чуть больше 4 метров. Его силы хватит, чтобы поднять и удерживать авианосец. Какой это вес? Например, для CVN-72 (а впрочем, и многих других актуальных кораблей такого класса) показатель составляет около 100 000 тонн.

Используемый в ITER магнит — это центральный соленоид, катушка индуктивности, в полости которой образуется магнитное поле при значительном превышении диаметра намотки ее длинной. Этот магнит способен генерировать поле, приблизительно в 280 000 раз сильнее, чем магнитное поле Земли. Он будет использоваться в качестве сверхпроводника, способного выдержать колоссальную температуру и давление, необходимые для ядерного синтеза.

Термоядерный синтез среди ученых считается чем-то типа magnum opus — великой цели алхимиков. Он него ждут получения чистой энергии, что позволит сократить выброс парниковых газов и значительно улучшить экологическую ситуацию. Однако термоядерный реактор оказалось крайне сложно создать, особенно, чтобы производство энергии наконец-то смогло превысить потребление.

Реактор ITER должен стать одним из самых больших в мире, поэтому многие считают его одной из самых многообещающих попыток достичь запуска эффективного процесса термоядерного синтеза.