Учёные создали магнит, способный поднять даже авианосец

Используемый в ITER магнит — это центральный соленоид, катушка индуктивности, в полости которой образуется магнитное поле при значительном превышении диаметра намотки ее длинной. Этот магнит способен генерировать поле, приблизительно в 280 000 раз сильнее, чем магнитное поле Земли. Он будет использоваться в качестве сверхпроводника, способного выдержать колоссальную температуру и давление, необходимые для ядерного синтеза.

Термоядерный синтез среди ученых считается чем-то типа magnum opus — великой цели алхимиков. Он него ждут получения чистой энергии, что позволит сократить выброс парниковых газов и значительно улучшить экологическую ситуацию. Однако термоядерный реактор оказалось крайне сложно создать, особенно, чтобы производство энергии наконец-то смогло превысить потребление.

Реактор ITER должен стать одним из самых больших в мире, поэтому многие считают его одной из самых многообещающих попыток достичь запуска эффективного процесса термоядерного синтеза.