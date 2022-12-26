Наука и технологии
10:33, 26 декабря 2022
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Учёные создали материал, впитывающий любую жидкость со скоростью пылесоса

Прямо как в том старом шутливом ролике на YouTube

Группа учёных из Университета Мэриленда разработала новый абсорбирующий материал. Его отличительная особенность — способность впитывать большое количество жидкости.

Учёные создали материал, впитывающий любую жидкость со скоростью пылесоса

Фото: YouTube

Что интересно, новинка оказалась более эффективной, чем марлевая повязка или тканевые прокладки. Данный материал был создан с помощью смешения различных веществ, которые взаимодействуют, высвобождая газ и создавая пузырьки и поры. Далее материал сушился, становясь мягким и гибким.

Учёные создали материал, впитывающий любую жидкость со скоростью пылесоса

Сообщается, что новый гелевый лист может впитывать почти 40 мл крови за 60 секунд. Для сравнения, марлевая повязка, за то же время, сумела собрать только 55% от данного количества.

Учёные считают, что их новый абсорбент найдёт применение во многих сценариях. Начиная от уборки на кухне, заканчивая операционными в больницах.

Источник:Matter
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