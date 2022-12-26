Учёные создали материал, впитывающий любую жидкость со скоростью пылесоса

Сообщается, что новый гелевый лист может впитывать почти 40 мл крови за 60 секунд. Для сравнения, марлевая повязка, за то же время, сумела собрать только 55% от данного количества.

Учёные считают, что их новый абсорбент найдёт применение во многих сценариях. Начиная от уборки на кухне, заканчивая операционными в больницах.