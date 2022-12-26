Учёные создали материал, впитывающий любую жидкость со скоростью пылесоса

Учёные создали материал, впитывающий любую жидкость со скоростью пылесосаПрямо как в том старом шутливом ролике на YouTube
Группа учёных из Университета Мэриленда разработала новый абсорбирующий материал. Его отличительная особенность — способность впитывать большое количество жидкости.
Фото: YouTube
Что интересно, новинка оказалась более эффективной, чем марлевая повязка или тканевые прокладки. Данный материал был создан с помощью смешения различных веществ, которые взаимодействуют, высвобождая газ и создавая пузырьки и поры. Далее материал сушился, становясь мягким и гибким.
Сообщается, что новый гелевый лист может впитывать почти 40 мл крови за 60 секунд. Для сравнения, марлевая повязка, за то же время, сумела собрать только 55% от данного количества.
Учёные считают, что их новый абсорбент найдёт применение во многих сценариях. Начиная от уборки на кухне, заканчивая операционными в больницах.