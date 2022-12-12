Наука и технологии
16:18, 12 декабря 2022
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Учёные создали металлические нанокристаллы-снежинки

Говорят, это может помочь окружающей среде

Группа учёных из Австралии и Новой Зеландии сумели создать металлические снежинки с помощью нанотехнологий.

Учёные создали металлические нанокристаллы-снежинки

Фото: Ferra.ru

Для того, чтобы сформировать столь миниатюрные фигуры из металла, специалисты экспериментировали с галлием. Это мягкий серебристый металл, использующийся в полупроводниках. Его особенностью является возможность превращаться в жидкость при температуре чуть выше комнатной.

Учёные сообщают, что разработанная ими методика позволит в будущем разрабатывать более прочные и при этом лёгкие материалы. Что в свою очередь должно помочь очистить окружающую среду или производить инновационную электронику.

В своём нынешнем эксперименте эксперты работали с никелем, медью, цинком, оловом, платиной, висмутом, серебром и алюминием. Они растворяли металлы в галлии при высоких температурах, а затем охлаждали. Так и образовывались металлические кристаллы.

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