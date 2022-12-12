Учёные создали металлические нанокристаллы-снежинки

Для того, чтобы сформировать столь миниатюрные фигуры из металла, специалисты экспериментировали с галлием. Это мягкий серебристый металл, использующийся в полупроводниках. Его особенностью является возможность превращаться в жидкость при температуре чуть выше комнатной.

Учёные сообщают, что разработанная ими методика позволит в будущем разрабатывать более прочные и при этом лёгкие материалы. Что в свою очередь должно помочь очистить окружающую среду или производить инновационную электронику.

В своём нынешнем эксперименте эксперты работали с никелем, медью, цинком, оловом, платиной, висмутом, серебром и алюминием. Они растворяли металлы в галлии при высоких температурах, а затем охлаждали. Так и образовывались металлические кристаллы.