Учёные создали метан из алмаза

Как отмечается, алмаз является аллотропной модификацией углерода, регулярно переходящего от биологических остатков с поверхности в земные недра и там превращающегося в графит. После этого графит под давлением трансформируется в алмаз.

Учёные использовали ячейку с алмазной наковальней, что позволило создать давление, характерное для глубины в 70 км, при котором происходят эти процессы. Затем в ячейку начали нагнетать чистый водород с температурой 300 градусов.

Таким образом был воссоздан процесс не превращения графита в алмаз, а обратный, — разложения алмаза на составляющие, в частности, метан.

«Мы создали среду, похожую по температуре и давлению на верхнюю мантию Земли, и выяснили, что водород и алмаз легко вступают в реакцию с образованием метана всего за несколько секунд», — рассказали специалисты. Также учёные выяснили, что при добавлении к алмазам графита реакция начала протекать интенсивнее.