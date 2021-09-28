Учёные создали миниреактор для превращения марсианского воздуха в топливо

Как сообщает портал Futurism со ссылкой на отчёт исследования, опубликованного в журнале Nature Communications, учёные разработали технологию, которая может превратить марсианский воздух в ракетное топливо, причём настолько эффективно, что космическому кораблю не нужно будет брать с собой дополнительное топливо для обратного полёта.

Реактор с использованием новых химических катализаторов может эффективно преобразовывать углекислый газ, из которого на 90% состоит воздух Марса, в метан и этилен, превращая эти газы в основу для топлива. Автор изобретения инженер-химик Университета Цинциннати Цзинцзе Ву, утверждает, что реактор может превратить углекислую атмосферу Марса в ракетное топливо, которого хватит либо для обратного путешествия экипажа, либо для того, чтобы помочь ему улететь ещё дальше.

Как отмечается, реактор поможет уменьшить объём необходимого для полётов топлива в два раза, что значительно снизит вес космического корабля и сделает межпланетные космические полеты более дешёвыми и эффективными.