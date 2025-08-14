Учёные создали модель BEAST-GB для прогнозирования решений людей

В основе BEAST-GB лежит ранее созданная модель BEAST, основанная на психологических теориях. Она предполагает, что при выборе в рискованных ситуациях люди используют разные стратегии, например, избегают немедленного сожаления или стараются минимизировать возможные потери. Эти стратегии исследователи перевели в набор «поведенческих признаков» и объединили их с объективными характеристиками задач. Данные были обработаны с помощью алгоритма Extreme Gradient Boosting, что и дало название новой модели.

BEAST-GB показала высокую точность в прогнозах. На соревновании CPC18 в 2018 году она заняла первое место, предсказав 93% вариаций в данных, а в более поздних тестах с увеличенной выборкой — до 96%. При этом модель смогла обойти десятки других поведенческих и чисто машинных моделей, показывая точные результаты даже при ограниченном объёме обучающих данных.

Авторы отмечают, что BEAST-GB не только предсказывает выбор людей, но и помогает понять, какие мотивы лежат в основе этих решений. В будущем разработчики планируют тестировать модель в реальных условиях совместно с государственными органами и организациями, создающими программы для улучшения качества принимаемых людьми решений.