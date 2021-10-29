Учёные создали новую фазу воды — суперионный лёд

Отметим, что такой тип льда ещё называют «горячим льдом». Для его создания необходимы экстремальные условия. При этом он успешно располагается в одном ряду с более привычными фазами жидкости, такими как твёрдый лёд, жидкая вода и газообразный пар.

Сообщается, что эксперимент оказался успешным благодаря методике. Так, учёные пропустили рентгеновские лучи через алмаз в лаборатории.

Напомним, что «суперионный лёд» — это особое кристаллическое состояние воды: наполовину твёрдое, наполовину жидое. При этом он сохраняет свои электропроводные свойства. В нём атомы кислорода плотно упакованы и зафиксированы. При этом протоны могут перемещаться по решётке, подобно атомам и электронам в металле.